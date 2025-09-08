Бокстан ӘЧ-2025: Төрехан Сабырхан нидерландтық қарсыласынан басым түсті
Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының 1/8 финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төрехан 70 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Роберт Боспен (Нидерланд) қолғап түйістірді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Отандасымыз үшін бұл жекпе-жек оңай болған жоқ. Бірінші раундта нидерландтық боксшы басым түсті. Дегенмен Төрехан Сабырхан екінші раундта тізгінді қолына алды. Нәтижесінде, төрешілердің шешімі бойынша 4:1 есебімен жерлесіміз жеңіске жетті.
Айта кетсек, Гүлсая Ержанның да бокстан әлем чемпионатының ширек финалына өткені белгілі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript