#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Бокстан ӘЧ-2025: Төрехан Сабырхан жартылай финалға шығып, жүлдеге ілінді

Төрехан Сабырхан, бокс, әлем чемпионаты, жартылай финал, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 19:56 Сурет: ҚР ҰОК
Бокстан Қазақстан ерлер құрамасы сапында өнер көрсететін Төрехан Сабырхан Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Былғары қолғап шебері 70 келіге дейінгі салмақта кем дегенде қола медаль иегері атанбақ.

Отандасымыз ширек финалда франциялық Макан Траорені айқын басымдықпен жеңді. 

Осылайша, Төрехан Сабырхан (70 келіге дейін) алғаш рет ересектер арасындағы әлем чемпионатының жүлдегері атанып үлгерді. 

Бұған дейін Назым Қызайбайдың Ливерпульде өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алғанын жазғанбыз. Сондай-ақ Алуа Балқыбекова да келесі кезеңге өткені хабарланған. Виктория Графеева да Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті. Ал ерлер арасында Махмұд Сабырхан косовалық қарсыласын нокаутқа түсірді

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
