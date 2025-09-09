#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Спорт

Бокстан әлем чемпионаты: Аида Әбікеева ширек финалға өтті

Бокстан әлем чемпионаты: Аида Әбікеева ширек финалға өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 09:27 Сурет: ҚР ҰОК баспасөз қызметі
Бокстан Қазақстан әйелдер құрамасының сапында өнер көрсететін Аида Әбікеева Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұрымды боксшымыз 65 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Оңтүстік Корея елінің өкілі Кан Сок Енмен жұдырықтасты.

Алғашқы үш минуттықта бірнеше соққыны жіберіп алған оңстүстіккореялық боксшы келесі раундтарда Аиданың осал тұсын таба алмады. Нәтижесінде Аида Әбікеева төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

Осылайша, енді Аида Әбікеева (65 келіге дейін) әлем чемпионатының жартылай финалына шығу үшін бақ сынайды.

Бұған дейін Гүлсая Ержанның бокстан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп Қазақстанға баруы мүмкін екенін мәлімдеп, Тоқаев жайлы пікірін білдірді
10:46, 08 қыркүйек 2025
Трамп Қазақстанға баруы мүмкін екенін мәлімдеп, Тоқаев жайлы пікірін білдірді
Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
14:31, 06 қыркүйек 2025
Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
13:58, 06 қыркүйек 2025
Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: