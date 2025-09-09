#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Спорт

Бокстан ӘЧ-2025: Махмұд Сабырхан косовалық қарсыласын нокаутқа түсірді

Махмұд Сабырхан, бокс, әлем чемпионаты, Ұлыбритания, нокаут , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 19:45 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық былғары қолғап шеберлері Махмұд Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 55 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Косово елінің өкілі Башким Байокумен өзара мықтыны анықтады, делінген ҚР ҰОК хабарламасында. 

Махмұд алғашқы раундтан-ақ қарсыласын тығырыққа тіреп, нокаутқа жіберді. Осылайша мерзімінен бұрын жеңіске жетіп, ширек финалға өтті.

Бұған дейін Алуа Балқыбекова да келесі кезеңге өткені хабарланған. Сондай-ақ, бүгін Виктория Графеева да Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ауыр салмақтағы боксшы Нұрбек Оралбай қытайлық қарсыласына үш раунд бойы мүмкіндік бермеді
19:51, Бүгін
Ауыр салмақтағы боксшы Нұрбек Оралбай қытайлық қарсыласына үш раунд бойы мүмкіндік бермеді
Виктория Графеева Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті
19:21, Бүгін
Виктория Графеева Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті
Қазақстан президенті Израильдың Дохада жасаған әскери акциясын айыптады
18:53, Бүгін
Қазақстан президенті Израильдың Дохада жасаған әскери акциясын айыптады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: