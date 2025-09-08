#Қазақстан
Спорт

Бокстан ӘЧ-2025: Сағындық Тоғамбай ширек финалға жолдама алды

Сағындық Тоғамбай, бокс, Ұлыбритания, ширек финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 20:56 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық былғары қолғап шебері Сағындық Тоғамбай Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 90 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Сағындық бұл кезеңде Джек Марлимен (Ирландия) өзара мықтыны анықтады. Қазақстандық боксшы алғашқы раундтан-ақ басымдық танытып, төрешілердің шешімі бойынша 4:1 есебімен жеңіске жетті.

Осылайша, Сағындық Тоғамбай әлем чемпионатының жартылай финалына шығу үшін бақ сынайды.

Бұған дейін 70 келіге дейінгі салмақта Төрехан Сабырхан нидерландтық қарсыласынан басым түскенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
