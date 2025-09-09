#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Виктория Графеева Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті

Виктория Графеева, Ұлыбритания, бокс, әлем чемпионаты, ширек финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 19:21
Қазақстандық боксшы Виктория Графеева Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 60 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Виктория 1/8 финалда ағылшын боксшысы Люси Кингс-Уитлимен кездесті. Нәтижесінде Виктория Графеева еш қиындықсыз төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

Осылайша, Виктория Графеева (60 келіге дейін) әлем чемпионатының жартылай финалына шығу үшін сынға түседі.

Бұған дейін Алуа Балқыбекова да келесі кезеңге өткені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
