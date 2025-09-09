Виктория Графеева Ұлыбританияда өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті
Қазақстандық боксшы Виктория Графеева Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз 60 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Виктория 1/8 финалда ағылшын боксшысы Люси Кингс-Уитлимен кездесті. Нәтижесінде Виктория Графеева еш қиындықсыз төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.
Осылайша, Виктория Графеева (60 келіге дейін) әлем чемпионатының жартылай финалына шығу үшін сынға түседі.
Бұған дейін Алуа Балқыбекова да келесі кезеңге өткені хабарланған.
