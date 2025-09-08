"Барыс" ҚХЛ-дың жаңа маусымы алдында бір легионерінен қағылды
Сурет: Instagram/barys_official
"Барыс" хоккей клубы ҚХЛ-дың жаңа маусымының басында бір легионерінен қағылғандарын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы хоккей клубы Instagram-дағы парақшасында жазды.
"Иэн Маккошен жарақат алғандар тізіміне енгізілді. "Трактормен" өткен матч барысында Иэн Маккошеннің мұрыны сынған. Қорғаушы жарақат алғандар тізіміне ауыстырылып, "Барыстың" алдағы ойындарынан босатылды", делінген жазбада.
