Астаналық "Барыс" "Салават Юлаевты" ұтып кетті
Қонақтар бірінші болып есеп ашты. Ойынның 12-минутында Артур Фаизов ерекшелене білді, алайда елордалық команда тез тепе-теңдікті қалпына келтірді. Үш минуттан кейін Джейк Масси сенімді түрде шабуылдап, есепті теңестірді - 1:1.
Екінші кезең шешуші сәт болды: 33-минутта Әлихан Әсетов "Барысты" алға шығарып, Шайхмедденов пен Панюков тапсырған шайбаны қақпаға дөп салды. Бұл гол шешуші болды, алаң иелері соңғы сиренаға дейін басымдыққа ие болды.
29 матч өткізген "Барыс" 27 ұпайға ие болып, Шығыс конференциясы тізімінің 7-қатарға көтеріледі. "Салават Юлаевта" қатарынан үш жеңіліс бар және 28 кездесуден кейін 23 ұпаймен 10-орында тұр.
