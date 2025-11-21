#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Спорт

Астаналық "Барыс" "Салават Юлаевты" ұтып кетті

Хоккей, Астана, Барыс, Салават Юлаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 21:48 Сурет: hcbarys.kz
Астаналық "Барыс" клубы 21 қарашада "Барыс-Аренада" 2:1 есебімен "Салават Юлаевты" ұтып, ҚХЛ тұрақты чемпионатында маңызды екі ұпайға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қонақтар бірінші болып есеп ашты. Ойынның 12-минутында Артур Фаизов ерекшелене білді, алайда елордалық команда тез тепе-теңдікті қалпына келтірді. Үш минуттан кейін Джейк Масси сенімді түрде шабуылдап, есепті теңестірді - 1:1.

Екінші кезең шешуші сәт болды: 33-минутта Әлихан Әсетов "Барысты" алға шығарып, Шайхмедденов пен Панюков тапсырған шайбаны қақпаға дөп салды. Бұл гол шешуші болды, алаң иелері соңғы сиренаға дейін басымдыққа ие болды.

29 матч өткізген "Барыс" 27 ұпайға ие болып, Шығыс конференциясы тізімінің 7-қатарға көтеріледі. "Салават Юлаевта" қатарынан үш жеңіліс бар және 28 кездесуден кейін 23 ұпаймен 10-орында тұр.

Бұған дейін World Boxing 23 қарашада Римде өтетін сайлауға үміткерлердің соңғы тізімін жариялағаны белгілі болды. Президент лауазымына жалғыз үміткер - Геннадий Головкин. World Boxing Жарғысына сәйкес, егер басшылық қызметке бір ғана үміткер ұсынылса, Конгресс оны баламасыз негізде, яғни бірауыздан мақұлдайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Барыс" хоккей клубы Гагарин Кубогының иегерін жеңіп, сенсация жасады
22:14, 20 қараша 2024
"Барыс" хоккей клубы Гагарин Кубогының иегерін жеңіп, сенсация жасады
Жаңа маусымды сәтсіз бастаған "Барыс" хоккей командасы сырт алаңда жеңіске жетті
22:19, 17 қыркүйек 2024
Жаңа маусымды сәтсіз бастаған "Барыс" хоккей командасы сырт алаңда жеңіске жетті
ҚХЛ чемпионаты: "Барыс" "Адмиралдан" басым түсті
17:47, 08 қаңтар 2023
ҚХЛ чемпионаты: "Барыс" "Адмиралдан" басым түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: