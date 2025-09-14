Қазақша Эль-класико: "Қайрат" – "Ақтөбе" матчы басталды
Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 14 қыркүйекте сағат 17:00-де Алматыдағы Орталық стадионда басты қарсыластар - "Қайрат" пен "Ақтөбе" командаларының ойыны басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл кездесу Қазақстан Премьер-лигасының 23-туры аясында өтіп жатыр.
Оқиға орнында Zakon.kz тілшісі жұмыс істеп жатыр.
Сурет: Zakon.kz
Матчқа барлық билет сатылып кеткен. Ойын басталар алдында Орталық стадионға қос команданың жүздеген жанкүйері жиналды.
Біздің тілшіміз стадионның жанкүйерлерге толмай тұрып және толған сәтін видеоға түсірді.
Сурет: Zakon.kz
Айта кетейік, тамыз айының соңында "Қайрат" УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Сырлы үн мен тылсым табиғат үйлесімі: қазақстандық ару көрікті мекендерде домбырамен ойнап, танымал болды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript