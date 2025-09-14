#Қазақстан
Спорт

Қазақша Эль-класико: "Қайрат" – "Ақтөбе" матчы басталды

Қазақша Эль-класико: &quot;Қайрат&quot; – &quot;Ақтөбе&quot; матчы басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 17:26 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 14 қыркүйекте сағат 17:00-де Алматыдағы Орталық стадионда басты қарсыластар - "Қайрат" пен "Ақтөбе" командаларының ойыны басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл кездесу Қазақстан Премьер-лигасының 23-туры аясында өтіп жатыр.

Оқиға орнында Zakon.kz тілшісі жұмыс істеп жатыр.

Сурет: Zakon.kz

Матчқа барлық билет сатылып кеткен. Ойын басталар алдында Орталық стадионға қос команданың жүздеген жанкүйері жиналды.

Біздің тілшіміз стадионның жанкүйерлерге толмай тұрып және толған сәтін видеоға түсірді.

Сурет: Zakon.kz

Айта кетейік, тамыз айының соңында "Қайрат" УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алған еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
