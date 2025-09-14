#Қазақстан
Спорт

Асылжан Есенгелді еркін күрестен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды

Асылжан Есенгелді еркін күрестен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 21:45 Сурет: UWW
Қазақстандық балуан Асылжан Есенгелді еркін күрестен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем біріншілігінде қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 61 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Асылжан Есенгелді АҚШ өкілі Джексон Патрик Форестпен қола жүлдені өзара сарапқа салды. Нәтижесінде жерлесіміз 9:8 есебімен жеңіске жетті.

Сондай-ақ бүгін Нұрқожа Қайпанов та бозкілемге шығады. Ол 70 келіге дейінгі салмақтың қола медалі үшін күреседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
