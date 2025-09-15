#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатында топ жарған боксшыларды құттықтады

Бұған дейін бокстан әлем чемпионатында алтыншы «алтынды» қазақстандық Наталья Богданова жеңіп алғаны хабарланған еді., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 08:31 Сурет: Instagram/tokayev_online
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев планета біріншілігінде алтын медаль жеңіп алған қазақ боксшыларын құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда жазды.

"Ливерпульде өткен бокстан Әлем чемпионатында ұлттық құраманың жеңіс жолын Алуа Балқыбекова, Аида Әбікеева, Төрехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай жалғастырды. Қазақ боксшылары әлем біріншілігінде керемет нәтиже көрсетті. Әйтсе де алдымызда АҚШ-та өтетін Олимпиада ойындары күтіп тұр. Соған қазірден бастап дайындалу қажет. Қазақ бокс мектебінің мерейі әрдайым үстем болсын!" – деп жазды Президент Instagram парақшасында.

Бұған дейін бокстан әлем чемпионатында алтыншы "алтынды" қазақстандық Наталья Богданова жеңіп алғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дастан Сәтпаев "Қайратқа" "Ақтөбеге" қарсы ойында жеңіс сыйлады
21:48, 14 қыркүйек 2025
Дастан Сәтпаев "Қайратқа" "Ақтөбеге" қарсы ойында жеңіс сыйлады
Жетісу облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
12:20, 14 қыркүйек 2025
Жетісу облысында жол апатынан 10 адам қаза тапты
Эльбрус тауында болған қайғылы оқиға: аспалы жолдағы апат адам өліміне әкелді
19:36, 12 қыркүйек 2025
Эльбрус тауында болған қайғылы оқиға: аспалы жолдағы апат адам өліміне әкелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: