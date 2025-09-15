#Қазақстан
Спорт

Танымал қазақстандық балуанның ұлы әлем чемпионатында бақ сынайды

Танымал қазақстандық балуанның ұлы әлем чемпионатында бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 10:24 Сурет: Instagram/magomedkurugliyev
Хорватияның Загреб қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында ресейлік еркін күрес шебері Аманула Гаджимагомедов 92 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жартылай финалда ирандық Амирхоссейн Фирузпурбандпейді жеңіп, финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz жазуынша, бұл нәтиже қазақстандық балуан Камиль Куруглиевке, ширек финалда Гаджимагомедовке жол бергеніне қарамастан, жүлде үшін күресуге мүмкіндік береді – ол қола медаль үшін жұбаныш белдесулеріне қатысады.

Бұл – 20 жастағы Камильдің ересектер арасындағы алғашқы әлем чемпионаты. Ол – еркін күрестен әлем чемпионатының жүлдегері Магомед Куруглиевтің ұлы.

Бұған дейін бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының әлем чемпионатының жалпыкомандалық есебінде жеңіске жеткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
