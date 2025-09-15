#Қазақстан
Спорт

Ризабек Айтмұхан еркін күрестен әлем чемпионатының алғашқы айналымында жеңіліп қалды

Ризабек Айтмұхан еркін күрестен әлем чемпионатының алғашқы айналымында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 18:25 Сурет: UWW
Қазақстандық еркін күрес шебері Ризабек Айтмұхан Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатының алғашқы айналымында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы белдесуінде ол ресейлік Магомед Курбановпен күш сынасты.

Кездесу 5:4 есебімен қарсыластың пайдасына аяқталды.

Начын Куулар (65 келіге дейін) қытайлық Тао Вэйді ұтып, әлем чемпионатын жеңіспен бастады.

Еске салайық, бұған дейін Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болған еді.

Айдос Қали
