Спорт

Мерей Мәулетқанов грек-рим күресінен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды

Мерей Мәулетқанов грек-рим күресінен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 10:41 Сурет: UWW
Қазақстандық балуан Мерей Мәулетқанов грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем біріншілігінің қола жүлдесі үшін сынға түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 72 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында франциялық Ибрагим Ганеммен өзара мықтыны анықтады.

Нәтижесінде франциялық балуан финалға өтті. Осылайша, Мерей Мәулетқанов 20 қыркүйекте қола жүлде үшін күреседі.

Айта кетейік, бұған дейін Айдос Сұлтанғали (60 келі) финалға өткен болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
