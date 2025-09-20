#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Ержет Жарлықасын 1/4 финалға өтті

Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Ержет Жарлықасын 1/4 финалға өтті
Қазақстандық балуан Ержет Жарлықасын грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем біріншілігінің ширек финалда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 63 келіге дейінгі салмақта сәтті өнер көрсетуде.

Ол бұл кезеңде Солтүстік Корея өкілі Чан Киммен кездесті. Нәтижесінде Ержет Жарлықасын 4:3 есебімен жеңіске жетті.

Бұған дейін Ислам Евлоев (87 келіге дейін) 1/4 финалға өткен болатын.

