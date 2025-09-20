Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Ержет Жарлықасын 1/4 финалға өтті
Сурет: UWW
Қазақстандық балуан Ержет Жарлықасын грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем біріншілігінің ширек финалда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз 63 келіге дейінгі салмақта сәтті өнер көрсетуде.
Ол бұл кезеңде Солтүстік Корея өкілі Чан Киммен кездесті. Нәтижесінде Ержет Жарлықасын 4:3 есебімен жеңіске жетті.
Бұған дейін Ислам Евлоев (87 келіге дейін) 1/4 финалға өткен болатын.
