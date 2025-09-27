#Қазақстан
Спорт

Рыбакина Қытайдағы ірі турнирдің үшінші айналымында ойнайды

Рыбакина Қытайдағы ірі турнирді жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2025 09:39 Сурет: olympic.kz
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина Қытай астанасы Бейжіңде өтіп жатқан WTA 1000 турниріндегі алғашқы кездесуінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы жарысты екінші айналымнан бастады.

Оның алғашқы қарсыласы АҚШ өкілі Кэти Макнелли болды. Матч 7:5, 4:6, 6:3 есебімен Рыбакинаның пайдасына аяқталды.

Келесі айналымда Рыбакина Германия спортшысы Ева Лиспен кездеседі.

Айдос Қали
