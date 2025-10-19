#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Елена Рыбакина Қытайдағы турнирдің финалында ойнайды

Елена Рыбакина Қытайдағы турнирдің финалында ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2025 11:02 Сурет: ktf.kz
Қазақстан теннис құрамасының өкілі Елена Рыбакина Қытайдың Нинбо қаласында өтіп жатқан WTA 500 турнирінің финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалда қазақстандық спортшы италиялық Жасмин Паолиниден басым түсті.

Матч екі сетке созылып, Рыбакина 6:3, 6:2 есебімен жеңіске жетті.

Финалда Елена Рыбакина Ресей өкілі Екатерина Александровамен кездеседі.

Еске салайық, бұған дейін 2021 жылғы АҚШ чемпионы, әлемнің 14-ракеткасы Даниил Медведев Almaty Open ATP 250 турнирінің финалына шыққанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Теннисші Анна Данилина Қытайдағы турнирдің ширек финалына өтті
17:45, 08 қазан 2025
Теннисші Анна Данилина Қытайдағы турнирдің ширек финалына өтті
Елена Рыбакина бүгін Дохадағы турнирдің ширек финалында ойнайды
17:11, 15 ақпан 2024
Елена Рыбакина бүгін Дохадағы турнирдің ширек финалында ойнайды
Рыбакина Қытайдағы ірі турнирдің үшінші айналымында ойнайды
09:39, 27 қыркүйек 2025
Рыбакина Қытайдағы ірі турнирдің үшінші айналымында ойнайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: