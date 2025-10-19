#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Даниил Медведев спорттық жолында 40-финалына шықты

Даниил Медведев спорттық жолында 40-финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2025 09:45 Сурет: ktf.kz
2021 жылғы АҚШ чемпионы, әлемнің 14-ракеткасы Даниил Медведев Almaty Open ATP 250 турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол жартылай финалда әлемдік рейтингіде 138-орында тұрған аустралиялық Джеймс Даквортты ұтты - 6:7 (8:10), 6:3, 6:2.

"Бүгін менің де, қарсыласымның ойын деңгейі өте жоғары деңгейде болды. Тай-брейкте жақсырақ ойнай алар едім, бірақ солай болады. Бәсеке барысында екі тараптан да тартысты сәттер көп болды, сондықтан матчта жеңіске жеткеніме қуаныштымын", - деді Медведев кортта берген сұхбатында.

Осылайша, ресейлік теннисші Алматыда спорттық жолында ATP турнирлеріндегі 40-финалына өтті.

Бұл жөнінен ол қазіргі кезде өнер көрсетіп жүрген теннисшілер арасынан сербиялық Новак Джоковичтен (143) кейін екінші орын алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина Қытайдағы турнирдің финалында ойнайды
11:02, Бүгін
Елена Рыбакина Қытайдағы турнирдің финалында ойнайды
Әлемнің экс-бірінші ракеткасы Almaty Open ATP 250 турниріне қатысады
17:05, 04 шілде 2025
Әлемнің экс-бірінші ракеткасы Almaty Open ATP 250 турниріне қатысады
Александр Недовесов Аустриядағы турнирдің ширек финалына шықты
23:26, 23 шілде 2024
Александр Недовесов Аустриядағы турнирдің ширек финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: