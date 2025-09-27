#Қазақстан
Спорт

Дзюдошы Әділет Алмат Қытайдағы Гран-при турнирінде қола медаль үшін күреседі

Дзюдошы Әділет Алмат Қытайдағы Гран-при турнирінде қола медаль үшін күреседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2025 15:45 Сурет: International judo federation
Қытайдың Циндао қаласында дзюдодан Гран-при турнирінің екінші жарыс күні басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қазақстандық Әділет Алмат финалдық кезеңге өтті.

Жартылай финалда отандасымыз жапониялық Есито Ходзеге есе жіберді. Енді дзюдошы қола медаль үшін Түркия өкілі Ведат Албайракпен белдеседі.

