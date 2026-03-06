#Референдум-2026
Спорт

Қазақстандық төрт дзюдошы Аустриядағы Гран-приде қола медаль үшін күреседі

Қазақстандық төрт дзюдошы Аустриядағы Гран-приде қола медаль үшін күреседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 18:56
Аустрияның Линц қаласында дзюдодан Гран-при турнирі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы жарыс күні төрт отандасымыз финалдық кезеңге жолдама алды.

Шерзод Давлатов 60 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында Дильшот Халматовқа есе жіберіп, қола медаль үшін күресуге мүмкіндік алды. Ол тағы бір қазақстандық балуан Аман Бақытжанмен үшінші орын үшін таласады.

66 келіге дейінгі салмақта Ғұсман Қырғызбаев жартылай финалда бразилиялық Рональд Лимаға жол берді. Осылайша отандасымыз қола медаль үшін өтетін белдесуде испаниялық Адриан Чинарромен кездеседі.

48 келіге дейінгі салмақта Әбиба Әбужақынова ширек финалда Вера Вандельге (Нидерланд) есе жіберді. Жұбаныш белдесуінде отандасымыз Мэри Ди Варгасты (Чили) жеңді. Осылайша Әбиба нидерландтық дзюдошы Амбер Гершеспен қола жүлдені сарапқа салады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдошы Әбиба Әбужақынова Аустриядағы Гран-при жарысының жартылай финалына шықты
18:52, 07 наурыз 2025
Дзюдошы Әбиба Әбужақынова Аустриядағы Гран-при жарысының жартылай финалына шықты
Дзюдошы Әділет Алмат Қытайдағы Гран-при турнирінде қола медаль үшін күреседі
15:45, 27 қыркүйек 2025
Дзюдошы Әділет Алмат Қытайдағы Гран-при турнирінде қола медаль үшін күреседі
Ғұсман Қырғызбаев пен Әбиба Әбуҗақынова бастаған дзюдошылар Гран-при жарысына аттанды
21:40, 05 наурыз 2026
Ғұсман Қырғызбаев пен Әбиба Әбуҗақынова бастаған дзюдошылар Гран-при жарысына аттанды
