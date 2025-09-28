Алматылық жас жанкүйер "Қайрат" пен Реалдың" кездесетінін төрт жыл бұрын болжаған
Алматының "Қайрат" футбол клубы 2021 жылы өздерінің жас жанкүйерлерінің бірі әзірлеген плакаттың суретімен бөлісті. Онда 4 жыл бұрын жасөспірім "Қайрат" пен "Реалдың" кездесуін қиялдап, оны суретпен "cөйлеткен", деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қайрат" футбол клубының Instagram-дағы аккаунтында "Қайрат" пен "Реалдың" матчын тамашалауды армандаған, плакат ұстаған баланың суреті жарияланды.
2021 жылғы плакатта бала: "Чемпиондар лигасы аясында финалда "Қайрат" пен "Реал" кездеседі" деп жазды.
Сондай-ақ плакатта "Ешқашан болмайды деп ешқашан айтпа", - деп ағылшынша жазылған. Алматылық клуб бұл фотоның төрт жыл бұрын, 2021 жылы түсірілгенін нақтылайды.
"Біздің Рома есімді жанкүйеріміз командамызға сеніп артып, бұл плакатты 2021 жылдың жазында жасаған", - дейді клубтың баспасөз қызметі.
Бұл ретте желі қолданушыларының көбісі таңданысын жасыра алмай, тіпті Ромаға клуб аталған матчқа "VIP" орыннан орын ұсынып, арнайы шақырту жіберуі керектігін де айтыпты.
