#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Спорт

Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі өтеді

Конькимен жүгіру, Астана, Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 20:27 Сурет: ҚР ҰОК
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі өтеді. Қазір ұлттық құрама елордада оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Одан кейін маңызды республикалық турнир басталады. Қазақстан кубогы 13-15 қазан аралығында өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның қорытындысы бойынша жаңа маусымда ел намысын қорғайтын және Олимпиадаға жолдама алу үшін Әлем кубогының іріктеу кезеңдерінде сынға түсетін құрама жасақталады, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

2026 жылғы Олимпиадаға іріктеу төрт Әлем кубогы кезеңінен тұрады. Оның біріншісі 14-16 қараша аралығында АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында ұйымдастырылады. Екінші кезең 21-23 қарашада Канаданың Калгари қаласында өтеді.

Үшінші кезең Нидерландтың Херенвен қаласында 5-7 желтоқсан күндері өтсе, төртіншісі 12-14 желтоқсан аралығында Норвегияның Хамар қаласында болады.

Бұған дейін алматылық "Қайраттың" 18 жастағы қақпашысы Шерхан Қалмұрзаға кәсіпкер Ұлықбек Шарипов Exeed көлігін сыйға тартқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Денсаулық министрінің вакцинация бойынша Үкіметтегі есебінің толық мәтіні
19:38, 19 қаңтар 2021
Денсаулық министрінің вакцинация бойынша Үкіметтегі есебінің толық мәтіні
"Алагөзов емес". Бір кәсіпкер Шерхан Қалмұрзаға көлік сыйлады
20:20, 01 қазан 2025
"Алагөзов емес". Бір кәсіпкер Шерхан Қалмұрзаға көлік сыйлады
Instagram-дағы ишарат: "Реал" қақпашысы Шерхан Қалмұрзаға қандай ақыл айтты
18:55, 01 қазан 2025
Instagram-дағы ишарат: "Реал" қақпашысы Шерхан Қалмұрзаға қандай ақыл айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: