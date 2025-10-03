#Қазақстан
"Қайрат" құрамасы Еуропадағы танымал жаттықтырушымен ынтымақтастықтан бас тартты

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
Чемпиондар лигасының жалпы турнирі басталмас бұрын Еуропалық маман Вилли Кронхардт "Қайратқа" қарсыластарын зерттеу бойынша өз қызметтерін ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Legalbet.kz мәліметінше, ұсынысты "Қайрат" құрамасы жауапсыз қалдырған.

Вилли Кронхардт Қазақстанда дүниеге келген. Футболшы ретінде ол "Энерги" (Котбус) құрамында 1996/97 жылғы Германия кубогының финалисті болды, бас бапкер ретінде Германияның Төменгі дивизион клубтарында және Суданда жұмыс істеді.

Сурет: dfb.de

2016 жылдан бастап скауттық қызметпен айналысады. "Локомотив" және "Кельн" департаменттерінің басшысы болды. 2023 жылдың шілдесінен бастап бүгінгі күнге дейін Германияда скаут болып қызмет атқарады. 

Бұған дейін Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталғанын жазғанбыз.

