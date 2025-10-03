#Қазақстан
Спорт

Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Денис Тен мемориалында жеңіске жетті

Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Денис Тен мемориалында жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 22:55 Сурет: olympic.kz
Мәнерлеп сырғанаудан Алматыда өтіп жатқан Денис Тен мемориалында әйелдер арасындағы жекелей сайыста үздіктер анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оңтүстік Корея өкілі Ли Хэ Ин алтын медаль жеңіп алды. Спортшы жалпы есепте 196.84 ұпай жинады. Айта кетейік, ол 2023 жылы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанған болатын.

Оңтүстік Корея спортшысы Юн Асун күміс медаль иеленді (174.37 ұпай). Қола жүлде Канададан келген Маделин Щижасқа бұйырды (164.39 ұпай).

Қазақстандық спортшылардың нәтижелері: Амира Ирматова - 6-орын (137.15 ұпай), Нұрия Сүлеймен - 7-орын (124.40 ұпай), София Фарафонова - 9-орын (104.50 ұпай), Вероника Коваленко - 10-орын (86.12 ұпай), Русалина Шакрова - 11-орын (74.71 ұпай).

Айдос Қали
Мәнерлеп сырғанаушы Анна Санникова Денис Тен мемориалында алтыншы орын алды
19:26, 03 қазан 2025
19:26, 03 қазан 2025
Мәнерлеп сырғанаушы Анна Санникова Денис Тен мемориалында алтыншы орын алды
Президент жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті
20:38, 02 қазан 2025
20:38, 02 қазан 2025
Президент жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті
Денис Тен мемориалы: қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылардың қысқа бағдарламадағы нәтижелері
19:55, 02 қазан 2025
19:55, 02 қазан 2025
Денис Тен мемориалы: қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылардың қысқа бағдарламадағы нәтижелері
