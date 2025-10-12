#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды

Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 09:56 Сурет: olympic.kz
Үндістанның Ахмедабад қаласында су спорты түрлерінен өтіп жатқан Азия чемпионаты аясында су добынан әйелдер арасында үшінші орын үшін матч өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қола медаль үшін Қазақстан мен Таиланд құрамалары сынға түсті.

Негізгі уақыт 6:6 есебімен тең аяқталды. Пенальти сериясында қазақстандықтар мықтылық танытып, 3:2 есебімен жеңіске жетті. Қорытынды есеп - 9:8.

Осылайша, Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
