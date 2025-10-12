Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды
Үндістанның Ахмедабад қаласында су спорты түрлерінен Азия чемпионаты аясында су добы сайысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан ерлер құрамасы Жапониямен қола жүлдені сарапқа салды.
Шешуші кездесу отандастарымыздың жеңісімен аяқталды. Қазақстан 16:14 есебімен басым түсті.
Айта кетейік, Таиланд құрамасын жеңген әйелдер құрамасы да қола жүлдеге ие болған еді.
