Спорт

Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды

Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 13:28 Сурет: olympic.kz
Үндістанның Ахмедабад қаласында су спорты түрлерінен Азия чемпионаты аясында су добы сайысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан ерлер құрамасы Жапониямен қола жүлдені сарапқа салды.

Шешуші кездесу отандастарымыздың жеңісімен аяқталды. Қазақстан 16:14 есебімен басым түсті.

Айта кетейік, Таиланд құрамасын жеңген әйелдер құрамасы да қола жүлдеге ие болған еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
13:42, Бүгін
Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
09:56, Бүгін
Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Қазақстан құрамасы әртістік жүзуден Азия чемпионатында үш алтын медаль иеленді
09:42, 05 қазан 2025
Қазақстан құрамасы әртістік жүзуден Азия чемпионатында үш алтын медаль иеленді
