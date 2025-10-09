#Қазақстан
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатының жартылай финалына өтті

Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатының жартылай финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 18:51 Сурет: olympic.kz
Су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Үндістанның Ахмедабад қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалда отандастарымыз Сингапур командасымен кездесті.

Кездесу 10:7 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды.

Жартылай финалда Қазақстан Қытай құрамасымен кездеседі.

Еске салайық, Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының ширек финалына бірінші орынмен шыққанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
