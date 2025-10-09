Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатының жартылай финалына өтті
Сурет: olympic.kz
Су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Үндістанның Ахмедабад қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ширек финалда отандастарымыз Сингапур командасымен кездесті.
Кездесу 10:7 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды.
Жартылай финалда Қазақстан Қытай құрамасымен кездеседі.
Еске салайық, Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының ширек финалына бірінші орынмен шыққанын хабарлаған едік.
