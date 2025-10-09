Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының ширек финалына бірінші орынмен шықты
Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Үндістанның Ахмедабад қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында топтық кезеңнен сәтті өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құрама төрт кездесу өткізіп, барлығында да жеңіске жетті.
Төртінші ойында қазақстандық су добы шеберлері Таиланд командасынан 22:4 есебімен басым түсті.
Нәтижесінде Қазақстан В тобында бірінші орынға ие болды.
1/4 финалда отандастарымыз Өзбекстан құрамасымен кездеседі.
