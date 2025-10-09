#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
google play apple
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Спорт

Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының ширек финалына бірінші орынмен шықты

Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының ширек финалына бірінші орынмен шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 17:40
Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Үндістанның Ахмедабад қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында топтық кезеңнен сәтті өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама төрт кездесу өткізіп, барлығында да жеңіске жетті.

Төртінші ойында қазақстандық су добы шеберлері Таиланд командасынан 22:4 есебімен басым түсті.

Нәтижесінде Қазақстан В тобында бірінші орынға ие болды.

1/4 финалда отандастарымыз Өзбекстан құрамасымен кездеседі.

Айдос Қали
Соңғы
Танымал
