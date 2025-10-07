Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Азия чемпионатының 1/4 финалына өтті
Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан әйелдер құрамасы су добынан Ахмедабадта (Үндістан) өтіп жатқан Азия чемпионатының топтық кезеңіндегі соңғы ойынын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз Қытаймен кездесті. Қарсылас құрама 23:6 есебімен жеңіске жетті. Осылайша, қазақстандықтар үш ұпайға ие болды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
B тобында қазақстандықтар Таиландқа (12:14) есе жіберді. Содан кейін Гонконг құрамасын (21:10) жеңді. Нәтижесінде ұлттық құрама топтық кезеңде үшінші орынмен 1/4 финалға өтті.
Бұған дейін 19 жасқа дейінгі Қазақстан құрамасы 4 қазан мен 14 қазан күндері аралығында Шымкентте оқу-жаттығу жиынын өткізетінін, ойынға Чемпиондар Лигасының жарық жұлдызы - Шерхан Қалмұрза шақырылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript