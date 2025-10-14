Қазақстандық параспортшы Давид Дегтярев әлемнің үш дүркін чемпионы атанды
Сурет: Instagram/akmola_sportlife
Каирде (Мысыр) 9-18 қазан аралығында өтіп жатқан пара пауэрлифтингтен әлем чемпионатында қазақстандық атлет Давид Дегтярев екі алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 14 қазанда Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы хабарлады.
Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Давид Дегтярев 54 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, 191 келілік зілтемірді көтерді. Сондай-ақ ол үш әрекеттің жиынтығы бойынша тағы бір алтын медаль иеленіп, Қытай мен Сальвадор спортшыларын басып озды.
Осылайша, Ақмола облысының өкілі Давид Дегтярев пара пауэрлифтингтен әлемнің үш дүркін чемпионы атанды. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Юрий Колесников баптайды.
Пара пауэрлифтингтен әлем чемпионаты — Paralympic Powerlifting күнтізбесіндегі ең маңызды жарыстардың бірі. Бұл додаға әлемнің ең мықты атлеттері қатысады.
