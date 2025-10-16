#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Спорт

Алматы облысында ат спорты бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді

Алматы облысында ат спорты бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 21:50 Сурет: olympic.kz
17-19 қазан аралығында Алматы облысында орналасқан Almaty Horse & Polo Club базасында атпен мәнерлеп жүруден Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир үш күнге созылады. Медальдар балалар, жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында сарапқа салынады.

Сонымен қатар бағдарламаға FEI сынақтары енгізілген.

Айта кетейік, атпен мәнерлеп жүр - бұл жылқыны басқару өнері. Мұнда ырғақ, үйлесім, тепе-теңдік және орындау дәлдігі бағаланады. Сондықтан да оны жиі "жылқы үстіндегі балет" деп атайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Семейде бокстан Қазақстан чемпионаты өтеді
22:39, 13 қазан 2025
Семейде бокстан Қазақстан чемпионаты өтеді
Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты өтеді
23:41, 12 желтоқсан 2023
Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты өтеді
Таразда маунтинбайктан Қазақстан чемпионаты өтеді
19:45, 23 мамыр 2025
Таразда маунтинбайктан Қазақстан чемпионаты өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: