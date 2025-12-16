#Халық заңгері
Спорт

Шымкент таеквондодан Қазақстан чемпионаты өтеді

16.12.2025 20:22
Шымкентте 20-22 желтоқсан аралығында ересектер арасында таеквондодан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық біріншіліктің жүлделері үшін 300-ден астам спортшы 16 салмақ дәрежесінде бақ сынайды.

"Биылғы негізгі жарыстар аяқталды. Осыған байланысты әлем чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері — Нодира Ахмедова, Айдана Құмартаева, Бейбарыс Қаблан, Батырхан Төлеуғали және Темірлан Тлеулес биылғы чемпионатқа қатыспайды. Ал жаңа маусымда бізді екі басты жарыс күтіп тұр. Біріншісі — мамыр айында Моңғолияда өтетін Азия чемпионаты, екіншісі — күзде Жапонияда өтетін Азия ойындары. Аталған жарыстарға іріктеу ұлттық құрама спортшылары арасында жүргізіледі. Біз олардың дайындығын екі халықаралық турнирде бағалап, содан кейін құрлықтық чемпионатқа қатысатын спортшыларды анықтаймыз", - деді бас бапкер Есбол Сұлтанов.

Еске салайық, бұған дейін Шымкент Қазақстан бокс федерациясының Кубогын жеңіп алғанын жазған едік.

Айдос Қали
