Шымкент таеквондодан Қазақстан чемпионаты өтеді
Сурет: olympic.kz
Шымкентте 20-22 желтоқсан аралығында ересектер арасында таеквондодан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық біріншіліктің жүлделері үшін 300-ден астам спортшы 16 салмақ дәрежесінде бақ сынайды.
"Биылғы негізгі жарыстар аяқталды. Осыған байланысты әлем чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері — Нодира Ахмедова, Айдана Құмартаева, Бейбарыс Қаблан, Батырхан Төлеуғали және Темірлан Тлеулес биылғы чемпионатқа қатыспайды. Ал жаңа маусымда бізді екі басты жарыс күтіп тұр. Біріншісі — мамыр айында Моңғолияда өтетін Азия чемпионаты, екіншісі — күзде Жапонияда өтетін Азия ойындары. Аталған жарыстарға іріктеу ұлттық құрама спортшылары арасында жүргізіледі. Біз олардың дайындығын екі халықаралық турнирде бағалап, содан кейін құрлықтық чемпионатқа қатысатын спортшыларды анықтаймыз", - деді бас бапкер Есбол Сұлтанов.
Еске салайық, бұған дейін Шымкент Қазақстан бокс федерациясының Кубогын жеңіп алғанын жазған едік.
