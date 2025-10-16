#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
537.84
626.85
6.79
Спорт

Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты: финал билеттері бірнеше есе қымбаттады

Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты: финал билеттері бірнеше есе қымбаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 18:41 Сурет: instagram/fifaworldcup
Келер жазда өтетін мундиальге алғашқы билет топтамасы сатылымға шыққанына екі апта болды. Алдын ала есеп бойынша, бұл кезеңге 4,5 миллионнан астам жанкүйер қатысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Telegraph дерегінше, жанкүйерлердің көбі билет бағасының үш жыл бұрынғы Қатардағы әлем чемпионатына қарағанда күрт қымбаттағанына наразы.

Келесі турнирдің ашылу матчының билеттері 370 доллардан басталып, ең қымбаттары 1 800 долларға дейін жетеді. Ал Қатардағы чемпионатта бұл баға 55 және 618 доллар болған.

2026 жылғы әлем чемпионатының ашылу ойыны 11 маусымда Мехикодағы әйгілі "Ацтека" стадионында өтеді.

Финал Нью-Йоркте (АҚШ) өтеді. Мұнда билет бағасы 2000 доллардан басталады — бұл Қатардағы шешуші ойынға қарағанда 10 есе қымбат.

БАҚ мәліметінше, бастапқыда 60 доллар тұратын билеттер қазір іс жүзінде сатылымда жоқ.

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты 11 маусым мен 19 шілде аралығында үш елде — АҚШ, Канада және Мексикада өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты билеттерінің алдын ала бағасы жарияланды
16:41, 04 қыркүйек 2025
2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты билеттерінің алдын ала бағасы жарияланды
Футболдан 2025 жылғы Әлем чемпионатының титулына кімдер үміткер
16:43, 03 шілде 2025
Футболдан 2025 жылғы Әлем чемпионатының титулына кімдер үміткер
Футболдан 2025 жылғы әлем чемпионаты: "Атлетико" "Сиэтл Саундерсті" ойсырата жеңді
10:26, 20 маусым 2025
Футболдан 2025 жылғы әлем чемпионаты: "Атлетико" "Сиэтл Саундерсті" ойсырата жеңді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: