Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты: финал билеттері бірнеше есе қымбаттады
Келер жазда өтетін мундиальге алғашқы билет топтамасы сатылымға шыққанына екі апта болды. Алдын ала есеп бойынша, бұл кезеңге 4,5 миллионнан астам жанкүйер қатысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Telegraph дерегінше, жанкүйерлердің көбі билет бағасының үш жыл бұрынғы Қатардағы әлем чемпионатына қарағанда күрт қымбаттағанына наразы.
Келесі турнирдің ашылу матчының билеттері 370 доллардан басталып, ең қымбаттары 1 800 долларға дейін жетеді. Ал Қатардағы чемпионатта бұл баға 55 және 618 доллар болған.
2026 жылғы әлем чемпионатының ашылу ойыны 11 маусымда Мехикодағы әйгілі "Ацтека" стадионында өтеді.
Финал Нью-Йоркте (АҚШ) өтеді. Мұнда билет бағасы 2000 доллардан басталады — бұл Қатардағы шешуші ойынға қарағанда 10 есе қымбат.
БАҚ мәліметінше, бастапқыда 60 доллар тұратын билеттер қазір іс жүзінде сатылымда жоқ.
2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты 11 маусым мен 19 шілде аралығында үш елде — АҚШ, Канада және Мексикада өтеді.
