Футболдан 2025 жылғы Әлем чемпионатының титулына кімдер үміткер

Opta суперкомпьютерінің пікірінше, бүгінгі таңда ойында ерекше көзге түсіп, көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленген – Лондонның "Челси" клубы.

Бұл ретте, "Аристократтарға" чемпиондық ықтималдығы 26,8% деп болжануда. Өз кезегінде, UEFA Чемпиондар лигасының жеңімпазы француздық ПСЖ сәл артта 24,9%-дық көрсеткішпен келе жатыр.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈



With the round of 16 complete, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.



Here are its latest projections...