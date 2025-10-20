Жолдамаға талас: "Елімай" футбол клубы "Ақтөбенің" алдын орап кетуі әбден мүмкін
Өткен турдың қорытындысы бойынша шығыстық ұжым өзінің басты қарсыласы – "Ақтөбенің" алдын орай білді.
Андрей Карповичтің командасы Түркістан облысында 6:3 есебімен "Тұранды" сенімді түрде жеңді.
Өз кезегінде Қазақстанның бес дүркін чемпионы "Ақтөбе" сырт алаңда "Астанадан" жеңіліп (3:5), 2026/27 маусымның еурокубогына шығу міндеті қиындады.
2025 жылғы ҚПЛ-дың соңғы турына дейін де бұл қос команда турнир кестесінде үш ұпай айырмаға ие.
26 қазанда "Елімай" өз алаңында "Атыраумен" ойнайды. Өз тарихында алғаш рет УЕФА конференциялар Лигасына жолдама алу үшін бұл матчта семейліктерге тең түссе, жетіп жатыр. Тура сол күні "ақтөбеліктер" Семей ұжымының сүрінгенін күтеді, сондай-ақ өз алаңында "Ордабасыны" (Шымкент) жеңуі керек, әрине, бұл оңайға түспесі анық.
Еврокубоктың алдыңғы маусымына жолдама алып үлгерген "Қайрат" және "Астана" жексенбіде орталық стадионда кім чемпион болатынын анықтайтын болады.