Спорт

Жолдамаға талас: "Елімай" футбол клубы "Ақтөбенің" алдын орап кетуі әбден мүмкін

Елімай, футбол, жолдама, Еурокубок, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 21:53 Сурет: Instagram/fc_elimai
Футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 25-ші турынан кейінгі қорытынды бойынша Қазақстан атынан алдағы Еуроның төртінші жолдамасын "Елімай" (Семей) клубының иелену мүмкіндігі жоғары, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өткен турдың қорытындысы бойынша шығыстық ұжым өзінің басты қарсыласы – "Ақтөбенің" алдын орай білді.

Андрей Карповичтің командасы Түркістан облысында 6:3 есебімен "Тұранды" сенімді түрде жеңді.

Өз кезегінде Қазақстанның бес дүркін чемпионы "Ақтөбе" сырт алаңда "Астанадан" жеңіліп (3:5), 2026/27 маусымның еурокубогына шығу міндеті қиындады.

2025 жылғы ҚПЛ-дың соңғы турына дейін де бұл қос команда турнир кестесінде үш ұпай айырмаға ие.

26 қазанда "Елімай" өз алаңында "Атыраумен" ойнайды. Өз тарихында алғаш рет УЕФА конференциялар Лигасына жолдама алу үшін бұл матчта семейліктерге тең түссе, жетіп жатыр. Тура сол күні "ақтөбеліктер" Семей ұжымының сүрінгенін күтеді, сондай-ақ өз алаңында "Ордабасыны" (Шымкент) жеңуі керек, әрине, бұл оңайға түспесі анық.

Еврокубоктың алдыңғы маусымына жолдама алып үлгерген "Қайрат" және "Астана" жексенбіде орталық стадионда кім чемпион болатынын анықтайтын болады.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Футбол: ҚПЛ-2024 кестесінде "Тобыл" мен "Астана" командалары көш бастап тұр
21:54, 07 наурыз 2024
Футбол: ҚПЛ-2024 кестесінде "Тобыл" мен "Астана" командалары көш бастап тұр
Аңызға айналған Шыңғыс Есенаманов Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
16:15, 24 қыркүйек 2025
Аңызға айналған Шыңғыс Есенаманов Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
"Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті
19:15, 10 қазан 2025
"Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті
