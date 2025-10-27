#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Қазақстандық хоккейшінің Канададағы турнирде жұлдызы жарқырады

Бексұлтан Мақыш, қазақстандық хоккейші, Канада құрамасының ойыншысы, Виндзор Спитфайрз командасының шабуылшысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 09:33 Сурет: Instagram/bexultan.makysh
Құрамында қазақстандық Бексұлтан Мақыш ойнайтын "Виндзор Спитфайрз" командасы Оңтүстік Онтарио Хоккей Лигасының (OHL) аясында өз алаңында "Саджиноу Спирит" құрамасымен ойын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz мәліметінше, негізгі уақыт пен овертаймда жеңімпаз анықталмаған (5:5), ал буллит сериясында "Саджиноу Спирит" командасы жеңіске жетті.

Жеңімпаз команда сапынан Егор Барабанов, Димиан Жилкин (үш рет) және Ксандер Веллиарис нәтижелі ойын көрсеткен. Ал "Виндзор Спитфайрз" құрамасынан Коул Дэвис, Лиэм Гринтри (екі рет) және Итан Белшец (екі рет) гол соқты.

Өз кезегінде 17 жастағы қазақстандық шабуылшы Бексұлтан Мақыш "Виндзор Спитфайрз" командасы құрамында бір нәтижелі пас берді.

Жеңіліске қарамастан, "Виндзор Спитфайрз" командасы Батыс конференциясында көш басында қалып отыр. Биылғы маусымда Бексұлтан Мақыш 15 матч өткізіп, 12 ұпай (7 гол, 5 пас) жинады.

Бұған дейін Евгений Васенкиннің таеквондодан жасөспірімдер Азиадасының алтын жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Елімай" құрамасы УЕФА Конференциялар лигасының іріктеу кезеңіне жолдама алды
11:49, Бүгін
"Елімай" құрамасы УЕФА Конференциялар лигасының іріктеу кезеңіне жолдама алды
Қазақстандық футболшының командасы Беларусь чемпионатының матчында жеңіске жетті
10:51, 14 сәуір 2025
Қазақстандық футболшының командасы Беларусь чемпионатының матчында жеңіске жетті
"Барыс" ҚХЛ аясындағы ойындарда 14-ші жеңілісін тіркеді
22:13, 03 қараша 2022
"Барыс" ҚХЛ аясындағы ойындарда 14-ші жеңілісін тіркеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: