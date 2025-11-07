"Қайраттың" жанкүйерлері төбелес шығарып, Милан көшелерінде шеру жасады
Ойын алдында Қазақстаннан барған жанкүйерлерге Италиядағы жоғары оқу орындарында оқып жүрген отандастарымыз да қосылды.
Барлығы бірігіп, қайраттықтарға қолдау көрсету мақсатында Милан көшелерімен бейбіт шеру жасап өтті.
Қонақ команда жанкүйерлеріне арнайы бөлінген сектор бұл күні лық толы болды. Қазақстан чемпионының фанаттары, әдеттегідей, сүйікті ұрандарын айтып, клуб гимнін орындап, өз командасын қызу қолдады.
Желідегі ақпаратқа сүйенсек, бейбіт күйдегі жағдай "Интер" екінші голды соққан сәттен бастап жағдай күрделене түскен. Куәгерлердің айтуынша, осыдан кейін итальяндық жанкүйерлер түрлі арандатушылық әрекеттерге барған.
Бұған қазақстандықтар жанкүйерлер төзбей, өзара сөзге келіп, кейін төбелес те орын алған. Алматылық жанкүйерлер жергілікті халықтан қаймықпай, өздерін қорғап қалған.
"Қайрат" құрамасының 1:2 есебімен жеңілгеніне қарамастан, мамандар мен жанкүйерлер дән риза.
