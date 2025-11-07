#Халық заңгері
Спорт

"Мидтьюлланд" құрамасы керемет нәтиже көрсетіп, Еуропа лигасында жеке көш бастады

&quot;Мидтьюлланд&quot; құрамасы керемет нәтиже көрсетіп, Еуропа лигасында жеке көш бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 11:17 Сурет: Instagram/fcmidtjylland
Данияның вице-чемпионы "Мидтьюлланд" УЕФА Еуропа лигасының топтық кезеңінде күтпеген сенсация жасап, төрт тур қорытындысы бойынша турнир кестесінің бірінші сатысында тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қасқырлар" лақап атымен танымал бұл команда қазіргі сәтте барлық 12 ұпайды жинаған жалғыз клуб.

1999 жылы құрылған дат ұжымы Еуропаның екінші ең беделді клубтық турнирінде өзіне назар аударта білді.

Топтық кезеңнің жартысы артта қалса да, Майк Тульбергтің шәкірттері қарсыластарына әлі бір де бір ұпай бермей, көктемгі плей-офф кезеңіне шығуға зор мүмкіндік жасап отыр.

Кеше өткен ойында "Мидтьюлланд" өз алаңында Шотландияның әйгілі "Селтик" клубын сенімді түрде 3:1 есебімен жеңді. Қазір олар ең жақын екі қарсыласынан екі ұпайға алда келеді.

Үздік үштікке сонымен қатар Германияның "Фрайбург" және Венгрияның "Ференцварош" клубтары кірген. Ал басқа белгілі еуропалық командалар төменгі орындарда қалып отыр.

Бұған дейін жазғанымыздай, "Қайраттың" танымал ойыншыларының бірі Түркияға ауысуы мүмкін.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
