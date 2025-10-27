2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қазақстандық спортшылар қандай медальдар жеңіп алды
Сурет: ҚР Спорт және Дене шынықтыру істері комитеті
ҚР Спорт және Дене шынықтыру істері комитеті 26 қазан күнгі нәтижелер бойынша жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында кімдердің бағы жанғанын мәлімдеді. Бахрейнде өтіп жатқан ойындарда әзірше Қазақстан құрамасының еншісінде 35 медаль бар, деп хабарлайды Zakon.kz.
Комитет мәліметіне сүйенсек, ел қоржынында 9 алтын, 8 күміс және 18 қола бар.
Алтын иегерлері:
Велошоссе (аралас командалық жарыс)
Құрамында:
- Данил Третьяков
- Кирилл Полышев
- Ринат Ерік
- Анель Ташбай
- Ирина Ивановская
- Валерия Кузнецова
Сондай-ақ:
- Айым Серікбаева – таеквондо (44 кг дейін)
- Амелина Бакиева – ММА (50 кг дейін)
- Санжар Қартай – ММА (65 кг дейін)
- Адель Ташбай – велошоссе
- Евгений Васенкин – таеквондо
- Альбина Жуминова – муайтай
- Ерлер құрамасы – жағажай волейболы
- Сажнев Максим – жеңіл атлетика (Ерлер арасында диск лақтыру)
Күміс еншілегендер:
- Рамазан Айнегов – триатлон (суперспринт, 27:11)
- Виктория Мельникова – жеңіл атлетика (1500 м, 4:51.61)
- Жанайбек Шамуратов – таеквондо
- Маргарита Косинова – жеңіл атлетика
- Өтеген Нұртілек – ММА
- Санжар Иманғали – ММА
- Ералы Ордабаев – ММА
- Нұралы Махмұт – таеквондо
Қола қанжылағандар:
- Глеб Клепинин – жеңіл атлетика (үш қарғып секіру (14,38 м)
- Алия Азизова – пенчак силат (51–55 кг)
- Амир Серік – ММА (65 кг дейін)
- Дарын Мустафин – ММА (70 кг дейін)
- Цой Анеля – ММА (45 дейін)
- Гүлжайна Ахтанова – ММА (55 кг дейін)
- Буняд Бахрамқұлов – таеквондо (48 кг дейін)
- Айсулу Ковалева – муайтай (40 кг дейін)
- Адина Сайлау – муайтай (45 кг дейін)
- Камила Абдолда – муайтай (48 кг дейін) – (14-15 жас арасында)
- Адия Избаскан (муайтай (48 кг дейін) – (16-17 жас арасында)
- Екатерина Михайленко – жеңіл атлетика
- Вероника Елисеева – жеңіл атлетика
- Изюмникова Ольга – жеңіл атлетика
- Мерц Милена – жеңіл атлетика
- Ақылбекова Аида – жеңіл атлетика
- Мұрат Нұрболсын – жеңіл атлетика
- Әйелдер құрамасы – жағажай волейболы
Бұған дейін Қазақстан Азия ойындары кестесінде қандай орынға жайғасқанын жазғанбыз.
