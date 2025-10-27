"Кайрат" жұлдыздары ҚПЛ чемпионаты жеңісінен кейінгі сәттерін көрсетті
Сурет: Instagram/d.satpayev
Қазақстанның ұлттық футбол чемпионатының жеңімпазы "Кайрат" командасының ойыншылары жеңіс сәттерін әлеуметтік желіде бөлісті.
Жарыстың басты кейіпкерлерінің бірі – қақпашы Темирлан Анарбеков, ол чемпиондық эмоцияларды көрсететін кадрларды алғаш жариялады.
Жанкүйерлер комментарийлерде Темірланды құттықтап, алғыс айтты:
"Құттықтаймыз, Темірлан! Керемет ойын үшін рахмет!"
"Келесі жылы ЛЧ-де Реалмен немесе Барселонамен реванш күтеміз!"
"Темірлан – ең үздік!"
Одан кейін шабуылшы Дастан Сатпаев өз кадрларын жариялап, фанаттар оны да құттықтады:
"Талант!"
"Чемпиондықтың себебі!"
"Сен кереметсің, Дастан!"
Еске салсақ, 26 қазан күні "Кайрат" "Астана" командасымен тең ойнап, Қазақстан Премьер-Лигасында чемпиондық атағын қорғап қалды.
