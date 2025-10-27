#Қазақстан
Спорт

"Кайрат" жұлдыздары ҚПЛ чемпионаты жеңісінен кейінгі сәттерін көрсетті

&quot;Кайрат&quot; жұлдыздары КПЛ чемпионаты жеңісінен кейінгі сәттерін көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 15:36 Сурет: Instagram/d.satpayev
Қазақстанның ұлттық футбол чемпионатының жеңімпазы "Кайрат" командасының ойыншылары жеңіс сәттерін әлеуметтік желіде бөлісті.

Жарыстың басты кейіпкерлерінің бірі – қақпашы Темирлан Анарбеков, ол чемпиондық эмоцияларды көрсететін кадрларды алғаш жариялады.

Жанкүйерлер комментарийлерде Темірланды құттықтап, алғыс айтты:

"Құттықтаймыз, Темірлан! Керемет ойын үшін рахмет!"

"Келесі жылы ЛЧ-де Реалмен немесе Барселонамен реванш күтеміз!"

"Темірлан – ең үздік!"

Одан кейін шабуылшы Дастан Сатпаев өз кадрларын жариялап, фанаттар оны да құттықтады:

"Талант!"

"Чемпиондықтың себебі!"

"Сен кереметсің, Дастан!"

Еске салсақ, 26 қазан күні "Кайрат" "Астана" командасымен тең ойнап, Қазақстан Премьер-Лигасында чемпиондық атағын қорғап қалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
