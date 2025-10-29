Джиу-джитсу: Муслим Арсамаков жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты
Қазақстандық джиу-джитсу шебері Муслим Арсамаков Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
85 келіге дейінгі салмақтың финалында ол Оңтүстік Корея спортшысы Кен Хе Пакпен кездесті.
Шешуші белдесуде Пак жеңіске жетті. Қазақстандық спортшы жарысты екінші орынмен аяқтады.
