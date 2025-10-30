#Қазақстан
Спорт

Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты

Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:51 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасында күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы 69 келіге дейінгі салмақтың финалына дейін жетті.

Отандасымыз ақтық сында қырғызстандық Рамазан Тиянгубермен белдесіп, қарсыласына жол берді.

Осылайша Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасын екінші орынмен аяқтады.

Айдос Қали
