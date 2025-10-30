Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев Азия ойындарының финалына жолдама алды
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Рафаэль Орумбаев Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының алтын жүлдесі үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
69 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында отандасымыз БАӘ спортшысы Абдулазиз Алакидиден басым түсті.
Кездесу 2:0 есебімен біздің спортшының пайдасына аяқталды.
