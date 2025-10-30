#Қазақстан
Спорт

Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев Азия ойындарының финалына жолдама алды

Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев Азия ойындарының финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 18:06 Сурет: olympic.kz
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Рафаэль Орумбаев Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының алтын жүлдесі үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

69 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында отандасымыз БАӘ спортшысы Абдулазиз Алакидиден басым түсті.

Кездесу 2:0 есебімен біздің спортшының пайдасына аяқталды.

Айдос Қали
