Спорт

Зілтемірші Нұржан Жұмабай жасөспірімдер Азиадасында екінші медалін жеңіп алды

Зілтемірші Нұржан Жұмабай жасөспірімдер Азиадасында екінші медалін жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 22:23 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық зілтемірші Нұржан Жұмабай жасөспірімдер Азиадасында екінші медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында ауыр атлет Нұржан Жұмабай күміс жүлдегер атанды.

Бұл жолы ол 79 келіге дейінгі салмақта серпе көтеруде екінші орынға ие болды.

Жұмабай өзінің үздік мүмкіндігінде 176 келіні еңсерді.

Айдос Қали
