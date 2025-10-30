Шыңғысхан Тәңірберген дзюдодан жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық балуан Шыңғысхан Тәңірберген дзюдодан Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз 90 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Шыңғысхан ақтық белдесуде өзбекстандық Джурабек Эшпулатовқа жол беріп, күміс медальға ие болды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript