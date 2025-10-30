#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Шыңғысхан Тәңірберген дзюдодан жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды

Шыңғысхан Тәңірберген дзюдодан жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:30
Қазақстандық балуан Шыңғысхан Тәңірберген дзюдодан Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 90 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Шыңғысхан ақтық белдесуде өзбекстандық Джурабек Эшпулатовқа жол беріп, күміс медальға ие болды.

Айдос Қали
