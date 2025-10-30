Дзюдошы Азима Серік Манамадағы жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдегер атанды
Қазақстандық дзюдошы Азима Серік Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасында жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 63 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Азима шешуші белдесуде Анудари Энхтайваннан (Моңғолия) иппон әдісімен басым түсті. Осылайша ел қоржынына қола медальді салды.
