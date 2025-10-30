#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Спорт

Дзюдошы Азима Серік Манамадағы жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдегер атанды

Дзюдошы Азима Серік Манамадағы жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:15 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық дзюдошы Азима Серік Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасында жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 63 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Азима шешуші белдесуде Анудари Энхтайваннан (Моңғолия) иппон әдісімен басым түсті. Осылайша ел қоржынына қола медальді салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты
20:51, Бүгін
Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты
Інжу Сахабадин дзюдодан жасөспірімдер Азиадасында қола жүлде жеңіп алды
21:10, 29 қазан 2025
Інжу Сахабадин дзюдодан жасөспірімдер Азиадасында қола жүлде жеңіп алды
Дзюдошы Айша Алтай жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды
20:05, Бүгін
Дзюдошы Айша Алтай жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: