Спорт

Дзюдошы Айша Алтай жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды

Дзюдошы Айша Алтай жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:05 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан қыздар құрамасының өкілі Айша Алтай Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасында алтын жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 70 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.

Айша ақтық сында өзбекстандық Шохиста Тураевамен белдесті.

Нәтижесінде отандасымыз қарсыласынан басым түсіп, алтыннан алқа тақты.

Айдос Қали
