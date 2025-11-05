#Халық заңгері
  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Спорт

Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді

Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 18:43 Сурет: olympic.kz
2025 жылдың желтоқсан айында Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Astana International Challenge 2025 жарысына әлемнің көптеген үздік спортшылары қатысады.

Аталған турнирде Қазақстан құрамасының өкілдері де бақ сынайды.

Жарыс 17-21 желтоқсан аралығында Beeline Arena спорт кешенінде өтеді.

Айдос Қали
