Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді
2025 жылдың желтоқсан айында Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Astana International Challenge 2025 жарысына әлемнің көптеген үздік спортшылары қатысады.
Аталған турнирде Қазақстан құрамасының өкілдері де бақ сынайды.
Жарыс 17-21 желтоқсан аралығында Beeline Arena спорт кешенінде өтеді.
