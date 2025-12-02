#Халық заңгері
Спорт

Бадминтоннан Астанада өтетін турнирге 40-тан астам ел қатысады

Бадминтоннан Астанада өтетін турнирге 40-тан астам ел қатысады

02.12.2025 19:45
17-21 желтоқсан аралығында Астанада бадминтоннан ірі халықаралық турнирі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан федерациясының баспасөз қызметі хабарлағандай, жарысқа 43 елдің спортшылары қатысады.

Турнирге қатысушылардың қатарында Дмитрий Панарин бастаған Қазақстан құрамасы да бар.

Жекелей, жұптық және аралас сайыстар бойынша жүлделер сарапқа салынады.

Astana International Challenge 2025 турнирі Beeline Arena-да өтеді.

