Жаңалықтар мұрағаты
Спорт

Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирде алтын медаль жеңіп алды

Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 20:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық Дмитрий Панарин бадминтоннан Даккада (Бангладеш) өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз жекелей сында үздік нәтиже көрсетті. Финалда Панарин Малайзия өкілі Мохаммад Рушданды 2:1 есебімен жеңді (21:17, 14:21, 21:10).

Айта кетейік, жартылай финалда Дмитрий Конг Чжоу Суинді (Малайзия) 2:0 есебімен ұтқан болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирдің финалына өтті
17:15, Бүгін
Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирдің финалына өтті
Қазақстан садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында алтын жүлде жеңіп алды
17:06, 13 қараша 2025
Қазақстан садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында алтын жүлде жеңіп алды
Дмитрий Панарин бадминтоннан Камерунда өткен турнирде күміс жүлдегер атанды
13:19, 25 тамыз 2025
Дмитрий Панарин бадминтоннан Камерунда өткен турнирде күміс жүлдегер атанды
